Son Dakika Haberleri: Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti yöneticisi Mersin'de toprağa verildi
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Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti yöneticisi Mersin'de toprağa verildi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı yöneticisi İsmail Ayberk, (57) Mersin'de toprağa verildi.

Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti yöneticisi Mersin'de toprağa verildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı yöneticisi İsmail Ayberk, (57) Mersin'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi morgundan alınan Ayberk'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Ayberk'in yakınları bu sırada üzüntü yaşadı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayberk toprağa verildi.

Cenaze törenine Ayberk'in yakınlarının yanı sıra, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, AK Parti Mersin Başkan Vekili Abdullah Kuz, AK Parti Toroslar İl Başkanı Onur Ünlü, AK Parti Mersin İl ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı yöneticisi Avni Atmaca idaresindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, Konya - Ankara karayolu Kulu kavşağında, Savaş K. idaresindeki 06 SBV 03 plakalı atık kağıt yüklü tırla çarpışmış, kazada İsmail Ayberk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Atmaca ile eski dönem ilçe parti yöneticisi Ertan Köker yaralanmış, olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Bu arada, ilçe yöneticilerinin Mersin'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyarete gittikleri ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

AK Parti, Mersin, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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