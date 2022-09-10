Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı

10.09.2022 11:10
Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı

Konya'da trafik tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Konya'da trafik tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y. nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı, Mehmet Y. ve Makbule Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. 7 Eylül'de trafikte tartıştıkları Mustafa Y'yi Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kadar takip etmiş, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Şükrü Ç. ve Ahmet Ç. hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Rıfat Y, Mustafa Y, Mehmet Y, Şeyda Y, Makbule Y. ve Şeyma K. gözaltına alınmış, Şeyma K. ile Şeyda Y. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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