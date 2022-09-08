Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

08.09.2022 19:10
Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi morgundan alınan Ş.Ç. (62) ve oğlu A.Ç'nin (32) cenazesi, Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na götürüldü.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazesi defnedildi.

Yaralılardan B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşanmıştı. R.Y. (59) burada, silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ve A.Ç. kurtarılamamış, zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:31 Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement