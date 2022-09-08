Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşanmıştı. R.Y. (59) burada, silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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