Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı

07.09.2022 20:16
Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı

KONYA'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y. (59), tabanca ile açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

KONYA'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y. (59), tabanca ile açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis şüpheli Rıfat Y. ile beraberinde bulunan Mustafa Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi'ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Güngör Bayrak'ın pankreası alındı! Erkan Özerman'dan açıklama geldi Güngör Bayrak'ın pankreası alındı! Erkan Özerman'dan açıklama geldi
Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:29 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement