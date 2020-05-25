Konya'da traktör devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Erkul ile römorkunda bulunan Sabriye Erkul (65), Ayşe Erkul (27), Mustafa Erkul (16), Faik Erkul (14), Muhammed Mustafa Erkol (12), Kübra Erkul (10) Güllü Nur Erkul (9) ve Zekiye Sena Kıymat (12) yaralandı.

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