Konya'da traktör farıyla ava 10 bin 796 lira ceza - Son Dakika

Konya'da, traktör farıyla av yaptığı iddia edilen 3 kişiye 10 bin 796 liralık ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yaban hayatı geliştirme sahasında traktör ışığından faydalanarak "far avı" yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, 3 kişiye 10 bin 796 liralık ceza uyguladı.