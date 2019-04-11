Konya'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde, traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sezai Ertekin (37) idaresindeki 42 ECF 015 plakalı hafif ticari araç, Ilgın- Beyşehir
kara yolundaki Balkı
Mahallesi'nde, Seyit Topuz'un (64) kullandığı 42 P 6215 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Ahmet Üner (60), Mehmet Topçu
(54) ve Mehmet Ali Arslanpınar (36) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.