Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı

03.06.2022 15:14

Konya'da traktörlerin demir ağırlıklarını çalarak hurdacıya sattıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da traktörlerin demir ağırlıklarını çalarak hurdacıya sattıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, traktörlerin demir ağırlıklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Farklı adreslerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, sahte plakalı otomobille hırsızlık yapan M.A. ve A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilerden A.K'yi evinde, M.A'yı ise kontrol noktasında yakaladı.

Emniyet'e götürülen ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerin, traktörlerden çaldıkları demirleri hurdacıya sattıkları belirlendi.

Hurdacıya satılan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerinde, iş yerinin önüne gelen şüphelilerin, traktörlerin demir parçalarını söküp, otomobile yerleştirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı
Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı
Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı
Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı

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Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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