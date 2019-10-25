Son Dakika Haberleri: Konya'da traktörün altında kalan çocuk öldü
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Konya'da traktörün altında kalan çocuk öldü

44 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da traktörün altında kalan çocuk öldü, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Ramazan İslam Aydın, 23 Ekim'de Bahadırlı Mahallesi'nde traktörün altında kaldı.

Ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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