KONYA'DA TRAMVAYDA KİTAP DAĞITILDI - Son Dakika

KONYA'da, 'Dünya Okuma Günü' nedeniyle tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede kitap dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi '8 Eylül Dünya Okuma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Tepesi hattında sefer yapan tramvaylarda, Türkiye'nin ilk bisiklet tramvayında ve Kültürpark'taki Nostalji Tramvay Kafe'de vatandaşa kitap hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, 'Konya'mız en fazla kütüphaneye gidilen şehir konumunda. Dünya Okuma Günü'nde şehrimizde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede vatandaşlarımıza kitap hediye ettik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin Dünya Okuma Günü'nü tebrik ederim' dedi.

Konya, TÜİK verilerine göre Türkiye'de halk kütüphanelerini en fazla kullanan şehir olarak dikkat çekiyor. Şehirde çok sayıda kütüphane yer alırken, Konya Büyükşehir Belediyesi de doğum günlerinde şehir genelindeki 7-18 yaşlarındaki gençlere hediye olarak kitap gönderiyor.