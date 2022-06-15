Konya'da trenin çarptığı 140 küçükbaş hayvan telef oldu

İstanbul'daki CHP'li 39 İlçe Başkanından Kaftancıoğlu'na Destek: 'Sonuç Ne Olursa Olsun Kaftancıoğlu, Partimizin İstanbul İl Başkanıdır'

Kaynak: AA

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