Konya'da triportör takla attı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan triportörün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinden Çayhan Mahallesi'ndeki evine dönen Bilal Limoncu idaresindeki plakasız triportör, kontrolden çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde triportörde bulunan sürücünün eşi Seyhan Limoncu ve annesi Meryemana Limoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bilal Limoncu ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA