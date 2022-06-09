Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, iş yeri sahibiyle alacak meselesi yüzünden husumetli olduğunu, bu yüzden tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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