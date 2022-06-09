Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı

09.06.2022 11:13
Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir terzi deposuna yönelik silahlı saldırıda, iş yeri sahibini ziyarete gelen kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir terzi deposuna yönelik silahlı saldırıda, iş yeri sahibini ziyarete gelen kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'taki silahlı saldırıda Sabri Torun'un (50) yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Umut Enes G'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, iş yeri sahibiyle alacak meselesi yüzünden husumetli olduğunu, bu yüzden tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'ta dün, bir terzi deposuna yönelik silahlı saldırıda içeride bulunan Sabri Torun, bacağından yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da tüfekle ateş ettiği dükkandaki ziyaretçiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement