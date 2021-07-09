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Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor - Son Dakika

Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor

09.07.2021 13:19
Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını ödeme zorluğu çeken abonelerine kolaylık sağlıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

Resmi Gazetede 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe giren "7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" gereği tüm kamu kurumlarında başlayan yapılandırma çalışmalarına KOSKİ Genel Müdürlüğü de dâhil oldu. KOSKİ, abonelerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar oluşan tüm su ve atık su borçlarını belli bir taksite bağlayarak ödeme imkânı sunuyor.

Konuyla alakalı KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yapılandırma hizmetinden faydalanmak isteyen abonelerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerektiği belirtildi.

BORCU OLAN ABONELERE BÜYÜK KOLAYLIK

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kanunun 1, 2 ve 3. maddeleri gereğince su ve atık su borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 30 Nisan 2021 tarihi (bu tarih dâhil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde, herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılması durumunda, varsa hesaplanan gecikme cezası, gecikme zammı, zam ve cezaların yerine kanunda belirtilen Yİ/ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borçlar, peşin olarak ödenebileceği gibi, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecektir. 18 taksitle ödenecek borçların vadesi 36 ay olarak belirlenmiştir. Peşin ödemelerde gecikme cezasının yüzde 90'ı silinecektir."

İŞLEMLER TÜM KOSKİ ŞUBELERİNDEN YAPILABİLİR

Yapılan açıklamada, abonelerin internet üzerinden (e-devlet veya www.koski.gov.tr resmi web adresinden) veya IOS ve Android temelli KOSKİ Mobil uygulamasından yapılandırmalarını bulundukları yerden kolaylıkla yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca yapılandırmanın KOSKİ Merkez, Selçuklu ve Karatay hizmet binaları ile merkez ilçeler dışındaki diğer 28 ilçede bulunan KOSKİ şubelerinde de yapılabileceği dile getirildi.

Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor

Haziran, Nisan, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor - Son Dakika


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