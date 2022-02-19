Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

KONYA'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüste, 2 şoför, 1 rehber ve 44 yolcunun bulunduğu belirtilirken, ölen ve yaralananların kimlik tespitinin sürdüğü bildirildi.