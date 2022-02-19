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KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI - Son Dakika

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI

19.02.2022 11:23

Konya'da, 3'ü kadın, 5 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazada, tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı.

Konya'da, 3'ü kadın, 5 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazada, tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Konya - Aksaray yolu 50'nci kilometresinde sabah saat 06.38 sularında 2 şoför, 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün tek taraflı trafik kazası neticesinde 5 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi.

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI
KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI
KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI - Son Dakika
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