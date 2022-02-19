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Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6) - Son Dakika

Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6)

19.02.2022 17:17
Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6)

17 KİŞİ TABURCU OLDU Konya'da, tur otobüsü kazasında yaralanan 41 kişiden 17'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

17 KİŞİ TABURCU OLDU

Konya'da, tur otobüsü kazasında yaralanan 41 kişiden 17'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitiren, tarih bölümü mezunu ve kick boks sporcusu Nazan Uysal'ın cenazesi de otopsinin ardından defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi. Yasemin Özkan'ın cenazesinin de ailesine teslim edileceği belirtilirken, Özkan'dan geri aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya- Serap Arslan çifti ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.


Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6)
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Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6) Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6) Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı Bıçaklanmış vaziyette bulunan şahıs hayatını kaybetti Bıçaklanmış vaziyette bulunan şahıs hayatını kaybetti

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı (6) - Son Dakika
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