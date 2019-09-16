Son Dakika Haberleri: Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı
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Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı

49 dakika önce

Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 turist yaralandı.

Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 turist yaralandı.

Veysel Demirel idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, Seydişehir-Konya kara yolunun 45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada, Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden yabancı uyruklu 38 turistin bulunduğu araçtaki 3 turist yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Seydişehir, turist, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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