Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 turist yaralandı.
Veysel Demirel idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, Seydişehir-Konya kara yolunun 45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Kazada, Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden yabancı uyruklu 38 turistin bulunduğu araçtaki 3 turist yaralandı.
Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.