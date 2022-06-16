Çetin de topluma hizmet etmenin en doğru, en sadık yerini vakıf olarak gördüğünü, bütün insanlığın istifade etmesi için bağış yapmayı uygun bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Piyade, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan vatandaşa madalya verildi - Son Dakika

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