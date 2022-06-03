"Türkiye Çevre Haftası" sergi açıldı - Son Dakika
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"Türkiye Çevre Haftası" sergi açıldı

03.06.2022 13:52

Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşması sergileri açıldı.

Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşması sergileri açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide ürünler, sıfır atık kapsamında geri dönüşüme uygun malzemelerle tasarlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, "Türkiye Çevre Haftası"nı dolu dolu geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ki temanın "Sıfır Atık" olduğunu anımsatan Şevik, "Sıfır atık kapsamında "KOP Okuyor" projesiyle her okulda çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlerle çocukların yaptığı geri dönüşümlü ürünleri burada sergiliyoruz. Bu sergi sonrasında alışveriş merkezini ziyaret eden Konyalılar ürünleri oylayacak ve kazanana ödülü verilecek." dedi.

Şevik, Olgunlaşma Enstitüsü'nün de geri dönüşümle yaptığı ürünlerle sergiye katkı sağladığını belirtti.

Dünya Çevre Günü'nde "81 ilde 81 milyon adım" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirileceğini aktaran Şevik, tüm Konyalıları yürüyüşe davet etti.

Türkiye Çevre Haftası sergi açıldı
Türkiye Çevre Haftası sergi açıldı
Türkiye Çevre Haftası sergi açıldı
Türkiye Çevre Haftası sergi açıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye Çevre Haftası' sergi açıldı - Son Dakika

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