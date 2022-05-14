Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

14.05.2022 14:49

Konya'da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde bir otelde yapılan toplantıda, 9 gazeteciler federasyonu ve 86 gazeteciler cemiyetinin başkanları ile temsilcileri, medyanın sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışma yürüttü.

Vali Vahdettin Özkan, yaptığı konuşmada, basının tüm sektörlerle ilgilenen önemli bir alan olduğunu söyledi.

Özellikle Anadolu basınının çok daha günlük hayatın içinde yer aldığını vurgulayan Özkan, "Anadolu basınının, yerelde insanların bilgi edinme haklarının öncüsü olma dışında yerel kalkınmada da önemli misyonu bulunuyor." dedi.

Özkan, toplantının kamu yararı gözetilerek önemli fikir alışverişleriyle süreceğine inandığını dile getirdi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı da meslek kurumları ve dayanışma için bir arada olduklarını belirtti.

Toplantıdan olumlu çıkarımlar elde edileceğini düşündüğünü anlatan Kolaylı, "Acil olarak meslek yasasına ihtiyacımız var. Alanla ilgili hiçbir eğitimi olmayan herhangi biri eline cep telefonu verilerek gönderildiğinde 'Ben gazeteciyim.' diyebiliyor, gazeteci kimliği kazanabiliyor. Bunun düzene girmesi için bir çalışma yapıyoruz. Süreç uzun bir süreç ama umarım bir sonuca ulaşırız." diye konuştu.

Kolaylı, yarın toplantının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

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TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya'da yapıldı TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya'da yapıldı TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Ortak Akıl Toplantısı Bolu'da yapıldı TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Ortak Akıl Toplantısı Bolu'da yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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