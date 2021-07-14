Konya'da Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası Konya'nın ev sahipliğinde başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde; 45-52-56-60-67,5-75-82,5 ve 90 üzeri kilogramlarda kadın halterciler kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın ikinci günü ise; 82,5-90-100-110-125 ve 125 üzeri kilogramlarda erkek haltercilerin müsabakalarıyla devam edecek.

Bağlarbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 55 kulüp, 125 sporcunun katıldığı şampiyona 15 Temmuz'da sona erecek.