Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı

29.09.2022 15:24
Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı

Konya'da Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 81 sporcunun katılımıyla Alparslan-Malazgirt Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Konya'da Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 81 sporcunun katılımıyla Alparslan- Malazgirt Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Zeki Altındağ İlkokulu'nda bulunan Şehit Mustafa Çizmeci Spor Salonu'nda yapılan turnuvada okçular, hedefi on ikiden vurmak için tüm hünerlerini sergiledi.

İki gün süren turnuvada çekişmeli geçen yarışmalar sonucu dereceye giren sporcular için madalya töreni yapıldı.

İlk kez düzenlenen turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı 4 altın, 1 gümüş, toplam 5 madalya kazandı.

"Olimpik Yay" kategorisinde da İlke Yıldız, "Makaralı Yay" kategorisinde Hatice Şen altın madalyanın sahibi olurken, "Olimpik Yay" kategorisinde yarışan Büyükşehir Belediyespor antrenörü Murat Kamışdere ikincilik elde etti.

"15 Yaş Altı" kategoride Muhammed Talha Olaç, "Olimpik Erkek" ve Uzay Işık Yazıcı da "Makaralı" kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Okçuluk Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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