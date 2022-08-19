Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

19.08.2022 10:48
Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretimi ve kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 1 iş yeri ile 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 114 bin boş makaron, 2 bin 440 paket doldurulmuş sigara, 170 TAPDK bandrolü, 10 bin sigara paketi ambalajı, 78 kilogram kıyılmış tütün ve sigara yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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