Konya'da "tütün sarma" nedeniyle iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi öldü, kavgaya karışan 2 kişi ile yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'ta, emlakçı arkadaşının dükkanına giden Murat Yağcı (36), dükkanda oturan Sertaç E'nin (38) tütün sardığını gördü.

Burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etti. Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E'ye silahla ateş açtı.

Kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralandı.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan Sertaç E. ile Hasan B. ve Tunahan Y'nin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Hasan B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Ertekin K. gözaltına alındı.