Son Dakika Haberleri: Konya'da tuzakla keklik avına ceza
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Konya'da tuzakla keklik avına ceza

36 dakika önce

Konya'da, jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla tuzak kurarak keklik avladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Konya'da tuzakla keklik avına ceza, System.String[]

Konya'da, jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla tuzak kurarak keklik avladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Avdan Mahallesi'nde kara avcılığına yönelik yaptığı denetim ve kontrollerde bir avcıyı yasa dışı yolla keklik yakalama tuzağı kullanarak keklik avı yapmak isterken yakaladı.

Jandarma ekipleri keklik avında kullanılmak istenen 7 tuzağa el koyarken, zanlı hakkında kara avcılığı kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Jandarma, Akören, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:52 Kaynak: AA
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