Konya'da tuzakla keklik avına ceza
36 dakika önce
Konya'da, jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla tuzak kurarak keklik avladığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:52 Kaynak: AA
Konya'da, jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla tuzak kurarak keklik avladığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Avdan Mahallesi'nde kara avcılığına yönelik yaptığı denetim ve kontrollerde bir avcıyı yasa dışı yolla keklik yakalama tuzağı kullanarak keklik avı yapmak isterken yakaladı.
Jandarma ekipleri keklik avında kullanılmak istenen 7 tuzağa el koyarken, zanlı hakkında kara avcılığı kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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