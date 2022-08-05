Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi

05.08.2022 11:12
Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi

KONYA'da 'U' dönüşü yapan TIR'a çarpıp takla atan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'a gönderildi.

KONYA'da 'U' dönüşü yapan TIR'a çarpıp takla atan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'a gönderildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından 'U' dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif Işık ise yaralandı. Elif Işık, kaza yerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Konya Şehir Hastanesi'nin morguna gönderilen 3 kişinin cenazelerinin, otopsilerinin ardından dün akşam saatlerinde, defnedilmek üzere memleketleri Yozgat'a gönderildiği belirtildi. Elif Işık da tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan TIR şoförü Erol Gökçil ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


YORUMLAR
500
Antalyaspor'un 2 jimnastikçisi, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak Antalyaspor'un 2 jimnastikçisi, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışacak Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi Kırgızistan, '5. İslami Dayanışma Oyunları'na 158 kişilik kafileyle katılacak Kırgızistan, '5. İslami Dayanışma Oyunları'na 158 kişilik kafileyle katılacak
Kaynak: DHA

Yozgat, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement