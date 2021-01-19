Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haluk Ümit Elihayrat idaresindeki 42 ERU 78 plakalı kamyonet, Aşıklar köyü yolunda önce karşı şeritten gelen Mehmet Soylu yönetimindeki 42 V 3341 plakalı otomobille ve sonra da Mehmet Erkoca'nın kontrolündeki 68 FD 322 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile Fadimana ve Merve Erkoca yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.