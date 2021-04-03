Konya'da üç kafede Kovid-19 kurallarını ihlal eden 167 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Konya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen açık bulunan üç kafede yapılan denetimlerde 167 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, Selçuklu ve Meram ilçelerinde üç kafenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Polis, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki kafe çevresinde yaptığı fiziki takipte, içeriye müşteri alındığını tespit etti. Kafe görevlileri, bir süre sonra polisi fark ederek kapıyı kilitledi.

Bunun üzerine ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada kafe görevlisi kapıyı açtı.

Kafeye giren ekipler, içerideki 9 kişi ile binanın alt katında bulunan ve gizli bölmeden girildiği anlaşılan odadaki 30 kişiye cezai işlem uyguladı.

İş yeri sorumlusu Rüştü D. ve Hüseyin Ö. ile kapıyı kilitleyerek polise zorluk çıkaran kafe çalışanları Abdullah Ö. ve Kemal K. gözaltına alındı.

Kafede bulunan bir kişi "Alt tarafı nargile içiyoruz" diye tepki gösterdi

Ekipler açık olduğu belirlenen iki kafedeki 128 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması", "maske" ve "sosyal mesafe" kurallarına uymamaktan ceza kesti.

Bu sırada kafede bulunan bir kişi, polisin cep telefonu kamerasıyla kayıt alması üzerine, "Alt tarafı nargile içiyoruz, bu basına yansıyacak bir şey değil, niye yüzünüzü kapatıyorsunuz" diyerek içeride bulunanlara tepki gösterdi.

Denetlenen iş yeri sorumluları Haşim İ. ve Erkan A. hakkında da "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.