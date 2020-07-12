Konya'da uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle seyir halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Atan'ın akşam saatlerinde katıldığı düğün sonrası evine gitmediği, cansız bedeninin ise gün aydınlığında yoldan geçen bir kişi tarafından fark edilerek haber verildiği öğrenildi.

Atan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.