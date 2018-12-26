Konya'da Ulaşıma Kar Engeli
47 dakika önce
Konya ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.
Konya
ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Konya- Afyonkarahisar
, Konya- Ankara
, Konya- Isparta
, Konya- Antalya
, Konya- Adana
ve Konya- Karaman
kara yolları trafiğe kapandı.
Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü.
Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:07 Kaynak: AA
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