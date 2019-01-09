Konya'da Ulaşıma Kar Engeli (2)
55 dakika önce
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı.
Konya
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Konya- Afyonkarahisar
, Konya- Ankara
, Konya- Isparta
, Konya- Antalya
, Konya- Adana
ve Konya- Karaman
kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.
Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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