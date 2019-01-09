Son Dakika Haberleri: Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollar kamyon ve tır trafiğine kapandı.

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Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollar kamyon ve tır trafiğine kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya- Afyonkarahisar, Konya- Ankara, Konya- Isparta, Konya- Antalya, Konya- Adana ve Konya- Karaman yolları, tır ve kamyon trafiğine kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

Belediye ekipleri de belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Antalya, Konya, Kar, Güncel
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