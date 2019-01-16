Son Dakika Haberleri: Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir ilçesinden itibaren Antalya istikametine araç geçişine izin verilmiyor.

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir ilçesinden itibaren Antalya istikametine araç geçişine izin verilmiyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının yoğun olduğu Seydişehir ilçesinde de ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren, Antalya istikametine araç geçişine izin vermiyor.

Dinlenme tesislerinde bekleyen sürücüler, yaklaşık 24 saattir bekletildiklerini belirterek, yolların en kısa zamanda açılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Karayolları ekipleri ise tuzlama, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:56 Kaynak: AA

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