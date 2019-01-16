Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya
'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir
ilçesinden itibaren Antalya
istikametine araç geçişine izin verilmiyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışının yoğun olduğu Seydişehir ilçesinde de ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren, Antalya istikametine araç geçişine izin vermiyor.
Dinlenme tesislerinde bekleyen sürücüler, yaklaşık 24 saattir bekletildiklerini belirterek, yolların en kısa zamanda açılmasını ümit ettiklerini bildirdi.
Karayolları ekipleri ise tuzlama, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.