Son Dakika Haberleri: Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Konya'da ulaşıma kar engeliKONYA - Konya'da etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Konya'da ulaşıma kar engeli

KONYA - Konya'da etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Konya'da bazı çevre yolları tipi nedeniyle tır ve otobüslere kapatıldı.
Konya'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bazı yollarda yerini tipiye bıraktı. Bazı çevre yolları ise aralıklarla buzlanma ve tipi nedeniyle otobüs ve çekicilere kapatıldı. Konya'yı Ankara, Aksaray, Karaman ile Isparta'ya bağlayan çevre yolları tüm araçlara açıkken, Afyonkarahisar yolu ise tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle çekici ve otobüslere kapatıldı. Adana ve Antalya çevre yolları ise aralıklarla çekicilerle, kış lastiği takmayan otobüslere kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yollar trafiğe açıldı.
Sürücülerin karayollarında bulunan yol işaret ve işaretçilerine özenle uyması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

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