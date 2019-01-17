Son Dakika Haberleri: Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

54 dakika önce

Konya'da gece kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yollardan geçişine izin verilmeyen tırlar, sabah ilerleyebildi.

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Konya'da gece kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yollardan geçişine izin verilmeyen tırlar, sabah ilerleyebildi.

Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Konya- Afyonkarahisar, Konya- Ankara, Konya- Isparta, Konya- Antalya, Konya- Adana ve Konya- Karaman yolları, gece tırlara kapatıldı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, bu araçların geçişine izin vermedi. Diğer araçlar ise kar lastiği bulunması durumunda yola devam edebildi.

Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası sabah, kent çıkışlarında bekletilen tırların geçişine izin verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35 Kaynak: AA

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