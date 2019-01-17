Konya'da Ulaşıma Kar Engeli
54 dakika önce
Konya'da gece kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yollardan geçişine izin verilmeyen tırlar, sabah ilerleyebildi.
Konya
'da gece kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yollardan geçişine izin verilmeyen tırlar, sabah ilerleyebildi. Kar
yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Konya- Afyonkarahisar
, Konya- Ankara
, Konya- Isparta
, Konya- Antalya
, Konya- Adana
ve Konya- Karaman
yolları, gece tırlara kapatıldı.
Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, bu araçların geçişine izin vermedi. Diğer araçlar ise kar lastiği bulunması durumunda yola devam edebildi.
Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası sabah, kent çıkışlarında bekletilen tırların geçişine izin verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35 Kaynak: AA
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