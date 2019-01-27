Konya'da Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
KONYA(AA) - Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu ulaşıma kapandı.
KONYA(AA) - Konya
'da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir- Antalya
karayolu ulaşıma kapandı.
Seydişehir- Akseki
arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Geçişlerine izin verilmeyen araçlar, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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