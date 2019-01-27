Son Dakika Haberleri: Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

KONYA(AA) - Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu ulaşıma kapandı.

Konya'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
KONYA(AA) - Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir- Antalya karayolu ulaşıma kapandı.

Seydişehir- Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçişlerine izin verilmeyen araçlar, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Antalya, Seydişehir, Konya, Kar, Güncel
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