Konya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Konya'da ulaşıma kar engeli

03.03.2022 21:10

Konya'da ulaşıma kar engeli Konya'yı Afyonkarahisar ve Aksaray'a bağlayan şehirler arası karayolları tüm araçlara kapanırken Ereğli yolu ise çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı.

Konya'da ulaşıma kar engeli

KONYA - Konya'yı Afyonkarahisar ve Aksaray'a bağlayan şehirler arası karayolları tüm araçlara kapanırken Ereğli yolu ise çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yollarda ise uzun kuyruklar oluştu.

Konya'nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve tipiyle yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Afyonkarahisar ve Aksaray'a bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Konya - Ereğli karayolu ise çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı. Konya'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda da ulaşım, trafikte yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Aksaray istikametine giden araçlar ise kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Kapatılan Aksaray karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tipi nedeniyle kapatılan yolda bekleyen Fevzi Aydın, " İzmir'den geliyorum. Gece Konya'daydım. Sabah yola çıktık, kar ve tipiye yakalandık. İnşallah yollar açılır" dedi.

Tır şoförü Emre Gümüş de, "İzmir'den Kars'a gidiyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saattir buradayız. Tipiden dolayı yollar kapalı. Kar ve buz nedeniyle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Esat Akşehirlioğlu ise, tipi ve buzlanma nedeniyle 1,5 saattir arabasında beklediğini ve Kayseri'ye gideceğini söyledi.

Konya'da ulaşıma kar engeli
Konya'da ulaşıma kar engeli
Konya'da ulaşıma kar engeli

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Aksaray, Tragger, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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