Konya'da 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' başlıyor - Son Dakika

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen, 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' 21 Haziran-2 Temmuz arasında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilecek. Tatbikata, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar hava kuvvetleri katılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen tatbikat bu yıl 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin hava kuvvetleri Konya'ya geldi.

DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİRİ

400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip olacak hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatında, gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden bir senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayar ortamında ölçülecek şekilde icra ediliyor. Amaç tüm katılımcıların bilgi ve becerilerini deneyip, aksaklıklarını ve eksiklikleri belirleyip gidererek eğitim seviyelerini yükseltmek. Dünyadaki 3 taktik eğitim merkezinden biri olan Anadolu Kartalı'nda bugüne kadar 23 bin yerli ve yabancı askeri personele eğitim verildi.