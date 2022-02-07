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Konya'da uluslararası Erasmus+projesi günleri - Son Dakika

Konya'da uluslararası Erasmus+projesi günleri

07.02.2022 17:07
Konya'da uluslararası Erasmus+projesi günleri

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, kentteki 4 farklı okulun yanı sıra Galler, İspanya, Romanya, Finlandiya ve İngiltere'den de ortakların yer aldığı 2 farklı Uluslararası Erasmus+ projesinin, proje eğitimleri açılış toplantısını gerçekleştirdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, kentteki 4 farklı okulun yanı sıra Galler, İspanya, Romanya, Finlandiya ve İngiltere'den de ortakların yer aldığı 2 farklı Uluslararası Erasmus+ projesinin, proje eğitimleri açılış toplantısını gerçekleştirdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bir otelde düzenlenen toplantıda ortak ülkelerden Galler, İspanya ve Romanya'nın temsilcilerini aralarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Ben Avrupalı mıyım?" ve "Tamir Et, Yeniden Kullan, Başka Bir Amaca Uygun Hale Getir, Geri Dönüştür" başlıklarında 2 projenin ele alınacağını ifade eden Büyük, "Geri dönüşüm özellikle son zamanlarda dünya için çok önemli konulardan biri. Ortaklarımızla geri dönüşüm için neler yapılabilir? Bunun çalışması içindeyiz. 'Ben Avrupalı mıyım?' projesinde de kendimizi tanımak, ülkemizi tanımak, birbirimizin değerlerini tanımak ve saygı duymak üzerine çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Büyük, Konya'nın, 2005'ten bu yana en çok Avrupa Birliği Projesi yapan şehirlerin başında olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa'ya gidip oradaki eğitimle ilgili yenilikler nelerdir? Onlar görülüyor, onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Avrupa'daki misafirlerimiz de bize gelip Türkiye'deki Konya'daki yenilikler nedir? Bizdeki zenginlikleri öğreniyorlar. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 30 uluslararası proje çalışmamız devam ediyor. Bu projelerden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kazanıyor. Eğitimdeki farklılıklarımızı, farklı bakış açılarımızı ortaya koyuyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, Konya olarak bu projelerde iddialıyız. Kazanan hep ülkemiz olsun, başarı hep ülkemizin olsun."

Toplantıya yurt dışından gelen misafirler, proje ortağı okullardan öğretmenler ve idareciler katıldı.

Eğitimler 11 Şubat'a kadar sürecek.

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milli eğitim bakanlığı, Erasmus, Galler, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uluslararası Erasmus+projesi günleri - Son Dakika


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