Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi - Son Dakika
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Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, umreden dönen ve Konya'da karantiya alınan vatandaşları taşıyan 19 otobüste "Dezenfeksiyon Eylem Planı" kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını yaptığını bildirdi.

Konya'da umreden dönen vatandaşları taşıyan 19 otobüs dezenfekte edildi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, umreden dönen ve Konya'da karantiya alınan vatandaşları taşıyan 19 otobüste "Dezenfeksiyon Eylem Planı" kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını yaptığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Konya'da karantina altına alınan vatandaşları havalimanından alarak kalacakları yurtlara taşıyan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 19 otobüste dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı mücadele konusunda 42 ekip ve 86 personel ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu ulaşım hizmeti veren tramvaylar ile 31 ilçede görev yapan Büyükşehir'e ait otobüslerde dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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