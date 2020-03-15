Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika

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Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı
6 saat önce
UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.
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