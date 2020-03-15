Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika

Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı

6 saat önce

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.

Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı, System.String[]

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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