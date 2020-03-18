Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor - Son Dakika
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Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor

6 saat önce

Konya'da umreden dönen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca Konya'da yerleştirildikleri yurtlarda gözlem altında tutulacak vatandaşların karantina süreci 4'üncü gününde devam ediyor.

Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor, System.String[]

Konya'da umreden dönen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca Konya'da yerleştirildikleri yurtlarda gözlem altında tutulacak vatandaşların karantina süreci 4'üncü gününde devam ediyor.


Konya'da umreden dönen vatandaşların karantina süreci dördüncü gününe girdi. Yerleştirildikleri yurtlarda 14 gün boyunca karantina da tutulacak vatandaşlar gözetim altında takipleri de sürüyor. Yurtların çevresine gelen vatandaşların yakınlarına getirdikleri eşyalar da görevliler tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.


Karantinadaki yakınlarına ihtiyaçlarını getiren Gökhan Mercan, umreden gelen ve yurtta karantinaya alınan vatandaşların arasında yengesinin de olduğunu söyledi. Yengesine dezenfekte amaçlı kolonya, eldiven gibi malzemeler getirdiğini ifade eden Mercan, "Şimdi onu bekliyoruz. Yengem birazdan aşağıya inecek. Karantina uygulaması iyi. Çevreye, insanlara hastalığın bulaşmaması için bir yerde iyi. Ama insanların içerisinde hastalık var mı, yok mu onu bilmiyoruz? Belki vardır, belki yoktur. İnsan kendinden emin olabilir, bilmiyoruz ama bu uygulama gayet güzel bir şey. Çünkü şu an Türkiye'ye baksak 98 falan vaka var hastalıktan dolayı. Bu uygulama gerçekten iyi" ifadelerini kullandı.


Umreden dönen vatandaşlar korona virüsü sebebiyle ilk etapta Ankara ve Konya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtları da umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için hazırlandı. Vatandaşlar gözlem sürelerine tamamlamayı beklerken, yakınları da onları yalnız bırakmıyor. Gözlem altındaki vatandaşların yakınları, karantinanın dördüncü gününde soğuk havaya rağmen yurt çevresine gelerek ailelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için eşya getiriyor. Eşyalar, polislerin aracılığıyla güvenlik koridorundan geçirilerek görevliler tarafından karantina altındaki vatandaşlara veriliyor. Yurt çevresine gelenler, güvenlik tedbirlerinden dolayı akrabalarına uzaktan el sallayarak ve telefonla görüşerek iletişim kuruyor, neler yaşadıklarını anlamaya çalışıyor. - KONYA

Gökhan Mercan, Karantina, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:49 Kaynak: İHA

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