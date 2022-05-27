Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor - Son Dakika
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Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor

27.05.2022 12:28
Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara morallerini yüksek tutmak için oyuncak hediye ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara morallerini yüksek tutmak için oyuncak hediye ediyor.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyan 3. sınıf öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi için sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, oyuncak hediye ettikleri Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde yatan çocukların moral ve motivasyonlarının artmasıyla iyileşme sürecinin hızlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje farklı hastanelerde de uygulanacak

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, yaptığı açıklamada, tedavi gören çocukları origami oyuncaklarla sevindirmeyi amaçladıklarını, projenin farklı hastanelerde de devam edeceğini söyledi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşen Kaya da "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersinde öğrencilerle farklı projeler yürüttüklerini belirterek "Tedavi gören çocukların moralini yükseltmek için çeşitli hediyeler hazırladık. Çocukların olduğu her yerde bizler de varız. Onların sağlıklı şekilde büyüyüp gelişmeleri için gayret ediyoruz." dedi.

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Özcan Sıkı ise 15 yıldır çocuk hastalarla ilgilendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Servisimizde çok ciddi ameliyatlar oluyor. Hastalığın yanında çocukların psikolojisiyle de yakından ilgileniyoruz. Çocuklara aile şefkatiyle yaklaşıyoruz. Onları oyuncaklarla çocukları mutlu eden akademisyenlerimize ve öğrencilere teşekkür ediyorum."

Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor
Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor
Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor

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Babalar çocukları ile eğlenecek Babalar çocukları ile eğlenecek
Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Tıp Fakültesi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da üniversite öğrencileri hastanedeki çocukların yüzünü oyuncaklarla güldürüyor - Son Dakika


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