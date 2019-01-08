Konya'da Üniversite Öğrencileri Kar Altında Halay Çekti, Kar Topu Savaşı Yaptı
1 saat önce
Konya'da üniversite öğrencileri kar altında halay çekti, kar topu savaşı yaptıKONYA - Konya'da üniversite öğrencileri yağan kar altında kar topu savaşı yaptı, halay çekti, bazıları ise buzda araçlarıyla drift attı.
Konya
'da üniversite öğrencileri kar altında halay çekti, kar topu savaşı yaptı
KONYA - Konya'da üniversite öğrencileri yağan kar altında kar topu savaşı yaptı, halay çekti, bazıları ise buzda araçlarıyla drift attı.
Üniversite öğrencilerinin en yoğun olarak yaşadığı merkez Selçuklu
ilçesi Bosna Hersek
Mahallesinde kar yağışı devam ederken, saatler gece yarısına geldiğinde öğrenciler evlerinden çıkmaya başladı. Sınav döneminde olan üniversite öğrencileri final sınavlarının stresini akşam saatlerinde başlayarak etkili olan karla attı. İlk önce karın ardından pazar meydanında oluşan kaygan zeminden yararlanan bazı öğrenciler arabalarıyla drift attı. Daha sonra kalabalığın artmasıyla öğrenciler, kar topu savaşı yaptı. Öğrenciler kar topunu bırakarak oyun havası eşliğinde oynadı ve halay çekti.
Öte yandan, drift yapmak için pazar meydanına gelen bazı arabalar buzlanmadan dolayı alana giremeyince öğrenciler arkadan arabayı iterek pazar alanına soktu. Bunların yanı sıra öğrencilerin hafif bir kaza atlatan aracı alkışlar eşliğinde tekrar drift yapmaya yollamaları da dikkat çekti. Öğrencilerin kar eğlencesi gece geç saatlere kadar devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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