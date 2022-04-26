Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı - Son Dakika
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Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı

26.04.2022 15:39
Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı

Konya'da, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü kapsamında öğrencilere TÜİK'in tanıtımına ilişkin program gerçekleştirildi.

Konya'da, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü kapsamında öğrencilere TÜİK'in tanıtımına ilişkin program gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin organize ettiği program Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlendi.

Programda, TÜİK Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, TÜİK uzmanları Uğur Cemil Erdem, Murat Hakan Yüksel ve Mehmet Ali Özgül, katılımcılara kurum ve bölge müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Nisan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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