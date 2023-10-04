Konya üniversite koridorlarında silah sesleri yükseldi: Profesörün biri vuruldu, diğeri gözaltında - Son Dakika

Konya üniversite koridorlarında silah sesleri yükseldi: Profesörün biri vuruldu, diğeri gözaltında

Son Güncelleme: 04.10.2023 22:43

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, silahla yaralanan öğretim üyesi profesör hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen başka bir profesör ise gözaltına alındı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 46 yaşındaki Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, fakültedeki odasında silahla yaralandı.

PROFESÖR YAKALANDI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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YARALI PROFESÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bacağından yaralanan Uluç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Keleşoğlu, Konya, Hukuk, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya üniversite koridorlarında silah sesleri yükseldi: Profesörün biri vuruldu, diğeri gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya üniversite koridorlarında silah sesleri yükseldi: Profesörün biri vuruldu, diğeri gözaltında - Son Dakika
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