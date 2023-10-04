Konya üniversite koridorlarında silah sesleri yükseldi: Profesörün biri vuruldu, diğeri gözaltında

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 46 yaşındaki Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, fakültedeki odasında silahla yaralandı.

PROFESÖR YAKALANDI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

YARALI PROFESÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bacağından yaralanan Uluç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.