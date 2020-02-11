Konya'da üniversite ve lise iş birliği protokolü - Son Dakika
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Konya'da üniversite ve lise iş birliği protokolü

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya'da üniversite ve lise iş birliği protokolü, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine, üniversitenin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sade, şunları kaydetti:

"Konya'nın başarılı okullarından Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ile protokol imzaladığımız için son derece mutluyuz. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliğine dair imzaladığımız çatı protokolünü, başarılı liselerimizle imzalayarak genişletmeye devam ediyoruz. Tek isteğimiz, bu protokolün yerinde saymaması. Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ile eğitimde güzel iş birliklerine imza atacağız. Hayırlı olmasını diliyorum."

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Şaban Yavuz, üniversite ve lise yetkilileri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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