Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ceset, incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğunu belirledi.

Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç, gezinti sırasında bölgede ceset görmeleri üzerine polisi aradı.

Konya 'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

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