Konya'da üniversiteli genci demir çubuklarla döverek öldüren sanıklara 12 yıl 6'şar ay hapis cezası - Son Dakika

Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Koç, oğulları Adil ve İsa Koç ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan Hüseyin Koç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olayda kendisini savunmak dışında bir şey yapmadığını belirten Koç, maktul Mehmet Ali Demirel'in, polis gelmeden bahçeden kaçmak için duvara tırmanırken yere düştüğünü öne sürdü.

Hüseyin Koç'un avukatı Mehmet Akkanat da müvekkilinin olay günü yalnızca kendisini savunmaya çalıştığını iddia etti. Akkanat, müvekkilinin beraati ve tahliyesini istedi.

İsa Koç da olay günü maktulün, babası Hüseyin Koç'a saldırdığını, bu nedenle babasını korumak için araya girdiğini ileri sürdü.

Olay günü 2 kez 155'i arayarak olay yerine polis çağırdığını dile getiren Koç, "Oraya giderken kardeşim ve eşi arasındaki problemleri bilmiyordum. Babamla buluşmak için bahçeye gittiğimde anlattı babam bana bunları." ifadelerini kullandı.

İsa Koç'un avukatı Bilal Pamuk da "Olay günü maktul yanında bir şahısla olay yerine gelip arabadan iniyor. İnerken pedala doğru eğilip bir şey alıyor. Bu aldığı, kurbağacık denilen anahtarla direkt Hüseyin Koç'a saldırıyor. Hüseyin ve İsa Koç da kendilerini savunuyor, kurbağacık denilen anahtarı elinden alıyorlar. Sonra İsa bahçeden çıkıp sokakta polisi arıyor. Bahçe kapısı kilitli olduğundan içeri tekrar giremiyor. Bu sırada maktulün bahçeden kaçmaya çalıştığını, tellere takılıp yere düştüğünü görüyor. Olay bundan ibarettir ve müvekkilim söz konusu suçu işlememiştir. Beraatını talep ederiz." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin, İsa ve Adil Koç'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cezayı önce "haksız tahrik" indirimiyle 15 yıla ardından "iyi hal" indirimiyle ayrı ayrı 12 yıl 6'şar aya düşürdü.

Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), 31 Mayıs'ta yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duymuş, bunun üzerine bir arkadaşıyla ablasının kayınpederi Hüseyin Koç'un (71), Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta kaldığı eve gitmişti.

Hüseyin Koç, oğulları Adil (48) ve İsa Koç (46) tarafından demir çubuk ve sopalarla darbedilen Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları Adil ve İsa Koç tutuklanmış, haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.